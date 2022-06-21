انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. حبيبة محمد لاعبة الأسكواش تعتزل اللعب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:38 صباحاً - محمد السيد - /705894/رسميا-حبيبة-محمد-لاعبة-الأسكواش-تعتزل-اللعب

أعلنت بطلة الاسكواش حبيبة محمد صاحبة الـ23 عام، عن أعتزالها اللعب نهائي حيث تعلق حذائها وتعتزل منافسات الاسكواش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أعلنت الأعتزال فى سن صغير بعد مسيرة حافلة من الانجازات على مستوى الناشئات والشابات كان أبرز ملامحها التتويج بذهبية بطولة العالم للشابات فى ناميبيا 2014 وفضية بطولة العالم فى 2015.

دعم وزارة الشباب لاتحاد الإسكواش

ثمن أشرف صبحي جهود مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، ودعمه للاعبي مصر وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى لهم فى مختلف البطولات، وتحقيق الإنجازات المبهرة، مشيرًا إلى التنسيق المتواصل بين الوزارة والاتحاد المصري للاسكواش فى ضوء الحفاظ على تألق لاعبي مصر، وتصدرهم للتصنيف العالمى للعبة الذى يصدره الاتحاد الدولى للاسكواش متفوقين على لاعبين من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أشاد المهندس عاصم خليفه الي الدعم الكامل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، وحرصه علي نشر لعبة الاسكواش وتوسيع قاعدة الممارسة، مشيراً إلي ان الاتحاد لديه ٤ مناطق للعبة داخل المحافظات ويسعي الي إنشاء ٤ مناطق أخري.