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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:38 صباحاً - محمد السيد - /705892/النواب-يحيل-قرار-جمهورى-باتفاقية-دولية-و-3-مشروعات-قوانين-مقدمة-من-الحكومة-للجان

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهورى باتفاقية دولية و ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، هى :

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مجلس النواب يحيل قرار جمهورى باتفاقية دولية و 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة

حيث أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال المجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، كالتالي:

1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.

2) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3)مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.