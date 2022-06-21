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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:38 صباحاً - محمد السيد - /705889/تعرف-عىلى-تاريخ-مواجهات-الزمالك-والبنك-الأهلي-قبل-لقاء-الغد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة فريق البنك الأهلي في الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الخامسة مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة.

ويسعى نادي الزمالك، لتحقيق الفوز في لقاء الغد حتى يستمر في الحفاظ على صدارته للدوري، فيما يأمل أبناء خالد جلال ، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفرس الأبيض ، ومواصلة سلسلة النتائج الطيبة وكذلك العروض التي يقدمها الفريق في الدوري.

يرصد دوت الخليج التفاصيل:

لم يلتق الفريقان في الكثير من المباريات، وذلك بسبب صعود البنك الأهلي مؤخراً إلى الدوري الممتاز، فلم يتواجه الفريقان سوى في مباراتين ، تمكن الزمالك من تحقيق الفوز في مباراة وحيدة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما انتهت المباراة الأخرى بينهما بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1.

مشوار الزمالك في الدوري

ويحتل الفارس الأبيض المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، جمعهما من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في مواجهات، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( الأهلي،سموحة، طلائع الجيش، إنبي).

أما فريق البنك الأهلي، فا يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعهما من الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 5 مباريات، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفرس الأبيض.

التجديد لبن شرقي

على الجانب الآخر، فتح مسئولو نادي الزمالك باب المفاوضات من جديد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، وذلك لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، حيث يرغب الفارس الأبيض في الحفاظ على واحد من ضمن القوام الأساسي في الفريق الأبيض.

وكان قد رفض بن شرقي عروض التجديد الذي قدمها له الزمالك خلال الفترة الماضية، لكن مسئولو النادي يتوسم خيراً تلك المرة بعد جلسة شيكابالا، وحزم إمام، مع اللاعب وإقناعه بالتجيد لنادي الزمالك.