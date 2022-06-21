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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:38 صباحاً - محمد السيد - /705886/ألفت-المزلاوي-تتقدم-بطلب-إحاطة-حول-انهيار-صناعة-الأسمنت-الأبيض-فى-مصر

تقدمت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن انهيار صناعة الأسمنت الابيض فى مصر.

دوت الخليج

طلب إحاطة بسبب انهيار صناعة الاسمنت الأبيض فى مصر

واوضحت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى الطلب المقدم منها، أن قرار وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بشأن اجبار مصانع الأسمنت على استخدام مادة الـ rdf والتي من شأنها التأثير على الألوان فى الاسمنت الأبيض، مما ترتب عليه رفض الدول لشحنات الاسمنت الابيض المصري، إضافة إلى توقيع غرامات من قبل الوزارة على اصحاب المصانع.

ولفتت المزلاوي فى طلبها، إلى أن الخبراء واساتذة الجامعات رفضو قرار الوزيرة لاستخدام مادة الـ rdf، جملة تفصيلا، موضحبن أنه تسبب فى انهيار صناعة الاسمنت الابيض فى مصر .

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات العشوائية التعسفية بغلق عدد من مصانع الأسمنت التي لا تستخدم مادة ال أر دي أف، حيث تم اجبارهم على على الغلق من قبل الوزيرة، إضافة إلى فرض غرامات، مضيفة" اتسبب فى خراب بيوت أصحاب المصانع والعاملين بها".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التصويت خلالها على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجيدد، وأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.