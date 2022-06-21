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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:38 صباحاً - محمد السيد - /705885/ساديو-مانى-يصل-إلى-ألمانيا-للخضوع-للكشف-الطبى-فى-بايرن-ميونخ-تفاصيل

أشارت تقاريري صحفية صباح اليوم الثلاثاء، أن السنغالى ساديو مانى سيصل إلى ألمانيا للخضوع للكشف الطبى فى بايرن ميونخ، الذى اقترب من التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ليفربول الإنجليزى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام ساديو ماني مع ليفربول

فيما خاص ساديو ماني مع ليفربول 269 مباراة، منذ انضمامه إلى ليفربول من 6 سنوات وحتى الآن، وسجل خلالهم 120 هدفا، وتمكن من صناعة 48 هدف آخر، كما توج مع الريدز بالعديد من البطولات حيث فاز معه بـ 6 بطولات منهم الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

وتوج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.