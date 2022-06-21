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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:38 صباحاً - محمد السيد - /705806/إنشاء-مقر-جديد-لمعهد-بحوث-صحة-الحيوان-بالمنصورة-علي-طاولة-زراعة-النواباليوم

تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن إنشاء مقر جديد لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، نظرا لصدور قرار إزالة للمبنى القائم حالياً لخطورته على العاملين به.

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«إنشاء مقر جديد لمعهد بحوث صحة الحيوان»بالمنصورة علي طاولة زراعة النواب..اليوم

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن المطالبة بتشغيل الوحدة البيطرية بناحية الكوم الأصفر بمركز طهطا بمحافظة سوهاج حفاظا على الإنتاج الحيواني.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن ضرورة تحفيز المزارعين على الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن المغالاة في تقدير حق الانتفاع على أراضي المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي ودون مراعاة البعد الاجتماعي.

زراعة النواب تناقش ملف إعادة تسعير أراضي وضع اليد ولاية هيئة الإصلاح الزراعي

وايضا تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد خضر، بشأن مغالاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في تقدير سعر المتر لواضعي اليد على أراضي الأمير عمر طوسون بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية رغم سدادهم كامل قيمة مساحاتهم لهيئة الإصلاح الزراعي منذ عام 1992.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب، بشأن المطالبة بإعادة تسعير أراضي وضع اليد ولاية هيئة الإصلاح الزراعي بقري مركز كفر سعد محافظة دمياط.