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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:38 صباحاً - محمد السيد - /705883/الآن-جدول-امتحانات-الصف-الثالث-الثانوي-أدبي-2022-المواد-القادمة

يبحث طلاب طلاب الثانوية العامة عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي أدبي 2022 المواد القادمة، التي يؤدون الامتحان فيها بعد الانتهاء من امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي، أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء.

انطلقت امس الاثنين، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، أمام (2089) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/ طالبة الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة التربية الدينية وفي الفترة الثانية أدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وعقب الانتهاء من امتحانات المواد غير المضافة للمجموع اليوم الثلاثاء، يخوض طلاب الثانوية العامة، الامتحان في المواد الأساسية التي الأحد المقبل 26 يونيو الجاري وتستمر وحتى 21 يوليو المقبل.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي أدبي 2022

وينشر "دوت الخليج" جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي أدبي 2022 المواد القادمه، تسهيلا على الطلاب في تحديد جدول الامتحانات بشكل متفرد بعيد عن بقية الشعب

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي. الشعبة الأدبية، الأحد 26 يوليو بامتحان اللغة العربية، يليها يوم الثلاثاء 28 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (فرنساوي _ ألماني).

ويستكمل طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، الامتحان يوم الأحد 3 يوليو، في مادة الجغرافيا ، كما يؤدي الطلاب يوم الخميس 7 يوليو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

ويحصل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، على إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022.

ويستأنف الطلاب، الامتحانات يوم الخميس 14 يوليو، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة التاريخ، يليها يوم الأحد 17 يوليو، امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

ويختتم طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية، الامتحان يوم الخميس 21 يوليو، في مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد الامتحانات، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت مجلد مفاهيم يضم جميع المواد لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- أدي) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.