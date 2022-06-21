انت الان تتابع خبر عاجل- الاسكان تقطع الشك باليقين بخصوص طرح شقق لمعدومي الدخل للإيجار قريباً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حقيقة ما يتم تدوله في الآونة الأخيرة على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن طرح وحدات سكنية لمعدومي الدخل بنظام الإيجار، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت وزارة الاسكان، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، على الرغم من أن هناك تكليفات بدراسة آلية طرح محور سكني لمعدومي الدخل، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن لكل مواطن مصري.

وأشارت الوزارة، أن هذا المحور سوف يكلف الدولة الكثير من الأموال الضخمة والتي لا ينتظر أن تعود مرة أخري، حيث أنه مهما كانت قيمة إيجار هذه الوحدات السكنية فسوف تكون ضئيلة وفقا لمستوى الشريحة.