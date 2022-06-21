انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا – المالية تعلنها صريحة : 7 مليار جنيه إضافية بخصوص الزيادة الجديدة للمعاشات – شوف نفسك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الكتور محمد معيط وزير المالية أن بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات وتبكيرها بسبب تدعيات الأزمة الاقتصادية التي تصيب جميع دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، فإن صندوق المعاشات والتأمينات تحمل 8 مليار جنيه تكلفة إضافة جراء ذلك.

وأوضح معيط، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوزارة قامت بتحويل القسط الخاص بفض التشابك مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والذي يقدر 191 مليار جنيه، والذي سمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، مضيفا أن الوزارة تمكنت من تحويل 510 مليار جنيه مصري على مدار الثلاثة سنوات الماضية لصالح صندوق التأمينات والمعاشات.

محمد معيط

وأشار وزير المالية أنه جري تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات منذ دبداية شهر أبريل الماضي لأكثر من 10 مليون و500 الف قائم بالصرف ومستفيد، موضحاً أن المعاشات الآن أصبحت وتحولت إلي كيان مؤسسى وأصبحت لديها قدرة مالية تساعد الدولة