انت الان تتابع خبر عاجل – تسريب امتحان الاقتصاد لـ”الثانوية العامة” على التليجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فوجئ طلاب الثانوية العامة في ثاني أيام امتحانات نهاية العام، بتداول امتحان مادة الاقتصاد علي جروبات الغش الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام بعد بدء اللجنة بخمس دقائق فقط .

ونشرت أسئلة امتحان امتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة داخل محافظة القاهرة وعدد أخر من محافظات الجمهورية، حيث ظهرت ورقة الأسئلة المتداولة بكود الامتحان وأيضا العام الدراسى 2021،2022، الدور الأول.

من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل أنه يجري حالياً التحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة، وسوف يتم الاعلان عن نتائج التحقيق العاجل الذي يجري حالياً للإعلان عن هوية المتسبب في تسريب عدد من الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي