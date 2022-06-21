انت الان تتابع خبر لمدة 14 ساعة متواصلة – قطع مياة الشرب عن هذه المناطق بـ”الجيزة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة الجيزة أنه تم قطع مياة الشرب اليوم الثلاثاء عن المنطقة السياحية الأولى والثانية بالمنطقة الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر

وأوضحت مياة شرب الجيزة أنه جري قطع المياة لفترة 12 ساعاة اعتباراً من الساعة الثامنة الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة 10 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من نفس الشهر، مشيرة أن قطع مياة الشرب بسبب لأعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.