انت الان تتابع خبر توضيح هام من مترو الأنفاق بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال “أحمد عبد الهادي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية، أن إجمالي عدد الرحلات في الخط الأول والثاني وصل إلى 1090 رحلة، منوها بأن الهيئة رفعت حالة الطوارئ تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة.

واكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الإنفاق، إن المترو يعد من أهم المشاريع الحيوية داخل القاهرة الكبرى، لكونه أسرع وأرخص وأسهل وسائل الانتقال، متابعا: المترو يبدأ عمله يوميا من الساعة الخامسة وربع صباحا، وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

واضاف تم التنسيق مع نقاط الإسعاف داخل المحطات، والذي يصل عددها إلى 20 نقطة، كما أنه تم توفير مهندسين وفنيين داخل كافة المحطات، لإصلاح إي عطل يمكن أن يحدث، وذلك وفقا لتوجيهات وزير النقل.

واكد إلى أنه تم تجهيز قطارات فارغة من الركاب للدفع بها في حالة وجود أي ازدحام، وهناك متابعة دورية لكافة المحطات، بالإضافة وجود أكمنة ثابتة ومتحركة، وعنصر شرطة نسائي داخل كافة المحطات.

ونوه على أن كل المحطات مراقبة بالكاميرات طوال الـ 24 ساعة، كما أن الهيئة توفر خط ساخن لتلقي كافة الشكاوى ، بالإضافة إلى رقم واتس أب.