انت الان تتابع خبر متى يوم عرفة 2022 .. سؤال حير المصريين واليكم الإجابة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من خلال التقرير التالي نوضح متى يوم عرفة 2022 ؟، وفضله وما يستحب لغير الحاج أن يفعله كي ينال أجراً عظيماً يعوض عدم مقدرته على تلبية نداء الحق سبحانه وتعالى وأداء الركن الخامس للإسلام الذي جعله المولى تبارك وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا.

متى يوم عرفة 2022 ؟

يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، والوقوف بعرفة من أركان الحج، ومن تركها فسد حجه، ويبدأ الوقوف بعرفة منذ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، وحتى طلوع فجر اليوم الذي يليه؛ والذي يُسمّى بيوم النَّحر، وهو يوم العيد، وينهي فيه الحُجّاج وقوفهم على عرفة.

واسم هذا اليوم – يوم عرفة- مُركَّب من كلمتَي: يوم، وعرفة، أما كلمة يوم فتدل على زمان مُخصَّص، بينما تدل كلمة عرفة على مكان مُعيَّن مُحدَّد، ولهذا المكان مكانة عظيمة؛ لتعلُّقه بشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي الوقوف بعرفة في موسم الحَجّ، وورد ذِكره بلفظ عرفات في قوله -تعالى-: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ».

وعن موعد عيد الأضحى 2022 ، أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد ، فإن هلال شهر ذو الحجــة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الجاري (يوم الرؤية).

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي له : يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 – 37 دقيقة).

تاريخ يوم عرفة 2022

وأضاف : أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة)، موضحا أنه بذلك تكون غـرة شهـــر ذو الحجــة 1443هـ فلكيـــاً يوم الخميس 30 يونيو.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن موعد يوم عرفة 2022، ووقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيـــاً يوم الجمعـــة 8 يوليو المقبل، وأن عيد الأضحى 2022 يوافق التاسع من الشهر المقبل.