شوبير يتحدث عن طارق حامد «المخلص»: رفض عرضا من بيراميدز مقابل 20 مليونا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:14 صباحاً - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن إخلاص لاعب الزمالك طارق حامد للنادي الأبيض، بعد مشاكل حامت حوله في النادي بالفترة الأخيرة وتخلفه عن اللعب في مباراة القمة.

وكشف شوبير أن طارق حامد لاعب خط وسط نادى الزمالك تلقى عرضاً مغرياً من بيراميدز قبل ثلاث سنوات مقابل 20 مليون جنيه ورفض العرض.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "لدى معلومة مؤكدة أن طارق حامد رفض عرضا من بيراميدز للعب له قبل ثلاثة سنوات مقابل 20 مليون جنيه حباً فى الزمالك".

ويضيف شوبير "واضح إن العلاقة بين فيريرا وأشرف بن شرقى ليست على ما يرام وهذا وضح جلياً فى مباراة القمة أثناء تبديل اللاعب المغربى".

وتابع شوبير "معجب بفكرة فريق الأمل فى الزمالك وبشاهد تدريباتها من البلكونة وأفرزت عناصر جيدة".