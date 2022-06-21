شكرى: اجتماع القيادة المصرية والسعودية يأتى لمواجهة تحديات المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:09 صباحاً - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن كل مناسبة تجمع قيادتي مصر والسعودية هى مناسبة مهمة للتنسيق القائم واستعراض أوجه التعاون الثنائية بين البلدين ومواجهة التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة.

وشدد وزير الخارجية في تصريحات لقناة العربية، على أهمية دفع الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى المستويات التي يطمح إليها شعبى البلدين.، فضلا عن قدرة البلدين على الاضطلاع على مسؤوليتهما والقيام بالإجراءات والسياسات بشكل منسق.