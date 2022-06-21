للتعامل الصحيح مع «البابل شيت».. التعليم تنشر فيديو لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الفيديو فإن "البابل شيت" هو طريقة مطبقة فى امتحانات الثانوية العامة من العام الماضى 2020-2021، ويعتمد على تسجيل إجابة أسئلة الاختيار من متعدد MCQ، عن طريق تظليل دائرة تناظر الاختيار الموجود على ورقة الأسئلة.

ضوابط التعامل مع "البابل شيت"

- التأكد من كتابة البيانات فى الجزء العلوى من "البابل شيت" بخط جيد وبقلم أزرق جاف.

- كتابة الاسم ورقم الجلوس بطريقة صحيحة.

- التأكد من كتابة كود الامتحان الذى يمكن نقله من كراسة الأسئلة لكل مادة.

إرشادات عامة لاستخدام "البابل شيت"

- استخدم قلم رصاص خفيف لتظليل الدائرة المناظرة لإجابتك حتى تتأكد من صحتها ولا تضطر للمسح والشطب.

- عند اتخاذ قرار نهائى بالإجابة الصحيحة من وجهة نظرك، قم بتظليل الدائرة الصحيحة بقلم جاف أزرق مع مسح أى دوائر أخرى تم تظليلها بالرصاص.

- تأكد من عدم تظليل أكثر من دائرة لكل سؤال لأن هذا يفقدك درجة السؤال.

- إذا ظللت دائرة بالقلم الجاف ثم أردت تغيير إجابتك، قم بوضع علامة "X" على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى.

الفيديو من

ومن خلال الفيديو، وجهت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة، بطباعة نماذج "البابل شيت"، والتعود عليها قبل الامتحان، مؤكدة أن الالتزام بالإرشادات يساعد على التصحيح الإلكترونى الدقيق والإخلال بها لا يعد سببا للتظلم ولن يعتد به.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، أمس الاثنين، بأداء المواد التى لا تضاف للمجموع، حيث أدوا امتحانى التربية الدينية والتربية الوطنية، واليوم الثلاثاء، يؤدى الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء، ومن الغد تتوقف الامتحانات حتى يوم 25 يونيو الجارى، قبل انطلاق الامتحانات فى المواد الأساسية اعتبارا من الأحد الموافق 26 يونيو والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، ولا يتسلم الطلاب مجلدات للمفاهيم فى امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، وتكتفى الوزارة بتزويد كراسة الأسئلة ببعض المفاهيم التى قد يحتاجها الطلاب للإجابة، وفقا لتقديرات واضعى الامتحانت.

أما فى امتحانات المواد الأساسية، تقدم الوزارة للطلاب، مجلدات للمفاهيم، تتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور، خرائظ، وغير ذلك مما يغنى الطلاب عن الحفظ، ويفرغهم لفهم مخرجات التعلم.

وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتقدم لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، يؤدون امتحاناتهم داخل 2089 لجنة سير بكل القطاعات على مستوى الجمهورية.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من عمليات تأمين اللجان، وتعقيمها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.