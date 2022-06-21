وزير خارجية البحرين: قمة شرم الشيخ مثلت نموذجا فى العمل العربى المشترك

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى وزير الخارجية البحرينى، بالنتائج المثمرة لمشاركة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فى قمة "شرم الشيخ" الثلاثية العربية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، وما أكدته من وحدة الرؤى إزاء ترسيخ الأمن القومى العربى وتعزيز السلام الإقليمى والعالمى.





وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء - أن القمة الثلاثية العربية مثلت نموذجا فى العمل العربى المشترك، وتجسيدا حقيقيا لروح الأخوة وروابط الشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية بين البلدان الشقيقة، والقائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل، والحرص المشترك على توحيد الصف العربى فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتعاون البناء فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل على الصعيدين الإقليمى والعالمى. وثمن وزير الخارجية البحرينى ترحيب قادة الدول الثلاث بالقمة المرتقبة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بما يؤكد حرصهم، على تنسيق المواقف العربية وتعميق الشراكة مع الدول الحليفة والصديقة، والعمل المشترك من أجل خير وصالح شعوب المنطقة والعالم وتلبية تطلعاتها فى التعايش السلمى والتقدم والتنمية المستدامة

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