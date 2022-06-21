انت الان تتابع خبر شقق “الإسكان” بمدينة 15 مايو .. فرصة لا تفوتكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض لكم مشروعات “الإسكان” بمدينة 15 مايو، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية.

والذي جاء فيه الاتي عن شقق “الإسكان” بمدينة 15 مايو

– تضم المدينة مشروعات إسكان بديل العشوائيات، والتي تتمثل في مشروع «زهور مايو» بمساحة 67.37 فدان.

– جار إنهاء 104 عمارات بمنطقة امتداد المستقبل ضمن «سكن لكل المصريين».

– يضم مشروع «زهور مايو» 42 عمارة، و834 حظيرة نموذجية ومحطات تجميع ومنطقة للمخازن لخدمة المنطقة.

– جار تنفيذ 465 عمارة جديدة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة النرجس ومنطقة امتداد 290 فدانا بمدينة 15 مايو.

– جار الانتهاء من إجراءات 203 عمارات تضم 4872 وحدة بمنطقة الزهراء «إسكان اجتماعي».

– جار رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمجاورات من 4: 6 والغابة بإجمالي 60 ألف متر.

– جار التخطيط للانتهاء من مشروعات الإسكان المتوسط الجديدة بمنطقة القرنفل، بإجمالي 91 عمارة تضم 2184 وحدة سكنية.

– تنفيذ شبكة مياه وصرف منطقتي (57 ـ 58) فدانا، ومنطقة 100فدان.

– جار الانتهاء من تنفيذ طرق منطقة 290 فدانا.

– جار تصميم محطة مياه بطاقة 250 ألف م3 / يوم، لتغذية التوسعات الجنوبية والمدينة.