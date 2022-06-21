انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان في «قمة مصرية سعودية» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:33 صباحاً - محمد السيد - /705881/اليوم-الرئيس-السيسي-والأمير-محمد-بن-سلمان-في-قمة-مصرية-سعودية

تتجه أنظار الدول العربية والإفريقية الشقيقة، اليوم الثلاثاء، إلى مصر؛ لمتابعة القمة المصرية السعودية، المقرر انعقادها اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تعقد مباحثات ثنائية بينهما تتناول مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين.

دوت الخليج

قمة مصرية سعودية

كما يتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات المشتركة، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

بحث سبل مكافحة الأرهاب

ومن المفترض مناقشة أهم التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية، لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره.

الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس جمهورية مصر العربية، استقبل مساء أمس الإثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بمطار القاهرة، والذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر.

وتأتي تلك الزيارة ضمن جولة ولي العهد السعودي لمصر والأردن وتركيا؛ بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز التواصل والتعاون بين المملكة السعودية والدول الشقيقة في كافة المجالات.

تعزيز التعاون بين مصر والسعودية

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية.