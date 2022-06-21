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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:33 صباحاً - محمد السيد - /705879/طعنة-بالرقبة-والوجه-مقتل-سيدة-وطفلها-بالمطرية في-ظروف-غامضة

كشفت مناظرة نيابة المطرية، اليوم الثلاثاء، لجثتي سيدة وطفلها عثر عليهما مقتولين طعنا بالسكين ووجود جروح طعنية بالرقبة والوجه والصدر داخل شقتهما في ظروف غامضة.

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وأمرت النيابة بتشريح الجثتين لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة المطرية، تلقي بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة وطفلها مقتولين داخل شقتهما بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى “نادية . م” في العقد الثالث من عمرها، وطفلها "محمد ر" في العقد الأول من عمره، طعنا بالسكين داخل شقتهما.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

“طعنة بالرقبة والوجه”.. في ظروف غامضة مقتل سيدة وطفلها بالمطرية

وألقى رجال المباحث القبض على مشتبه به بارتكاب الواقعة وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.