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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:33 صباحاً - محمد السيد - /705877/رايحة-شغلها-من-شارع-العشرين-علي-موعد-مع-جريمة-انتهت-بهتك-عرضها

رايحة شغلها من شارع العشرين علي موعد مع جريمة إنتهت بهتك عرضها هنا شارع العشرين بمنطقة الجيزة.. خرجت منذ عدة أشهر“أ . م" من منزلها ولم يكن يخطر على بالها وهي في طريقها لتأدية عملها أنها على موعد مع جريمة هتك عرضها والتحرش بها من أجزاء حساسة من جسدها وملامسة مناطق عفتها من طرف حلاق ذئب بشري في عقده الثالث من عمره .

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جاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 537 لسنة 2021 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 258 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم “ ع.م"، في أبريل من العام بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بهتك عرض الفتاة المجني عليها “أ.ب"، بالقوة وذلك بأن تتبعها أثناء تواجدها في شارع العشرين فقام بالتحرش بها من أجزاء حساسة من جسدها وملامسة مناطق عفتها .

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن اعترضها حال سيرها بالطريق العام وتحسس بيده مواضع العفة (مؤخرتها)وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبسؤال النيابة العامة للفتاة المجني عليها، على سبيل الاستدلال، قالت اللي حصل ان انا هاد ميد وكنت رايحة اودي اوردر لحد في شارع العشرين ولما انا روحت قبلتها وكنت واقفة علي الرصيف ووقتها كان ظهري للشارع وانا واقفة لقيت شخص جي من ورايا وراح جاطت ايده في مؤخرتي من وراء كلها وانا حسيت بيه رحت لفيت الشخص ده راح ماشي رحت جريت ورا علشان اقوله انت لية عملت كدا راح زعقلي وشتمني وبعدها جري وبعدين انا نزلت صورتة علي الصفحة بتعتي علشان حد يتعرف علية والشرطة تعرف تجيبه ورحت تاني يوم القسم عملت محضر باللي حصل.

وجاء في أقوال المتهم، أمام النيابة العامة، بأنه حال وقوع الواقعة كان يتواجد في المنزل ونايم وان الكلام ده محصلش.

رايحة شغلها من شارع العشرين علي موعد مع جريمة إنتهت بهتك عرضها

وأوضحت تحريات المباحث التي أجراها قسم شرطة العمرانية ، بتلقيه بلاغا من فتاة يفيد تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها من أجزاء حساسة من جسدها وذلك حال سيرها بشارع العشرين بدائرة القسم ونم سوالها استدلالا وعلية تنفيذا لقرار النيابة العامة بتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان ارتكاب الواقعة مما توصلت الي هوية مرتكب الواقعة وبمواجهتة بالواقعة اعترف بارتكابه الواقعة.