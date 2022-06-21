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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:33 صباحاً - محمد السيد - /705876/مستقبل-وطن-بالقاهرة-الجديدة-يطلق-مبادرة-تعليمية-لتوفير-المراجعات-النهائية-لطلاب-الثانوية-العامة

أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، إطلاق المبادرة التعليمية لتوفير المراجعات النهائية المجانية في جميع المواد لطلاب الثانوية العامة، بدءً من الأربعاء المقبل، وذلك تحت رعاية المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» بالقاهرة الجديدة يطلق مبادرة تعليمية لتوفير المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

وتأتي تلك المبادرة لخدمة طلاب الثانوية العامة ومساعدتهم في عبور الصعاب، وتخفيفًا للأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، ومن المقرر أن يستضيف مقر الحزب بالتجمع الخامس، أولي فاعليات المراجعات والتي تنطلق على مدار يومي الأربعاء والخميس في مادة اللغة العربية.

وأكد «صبور»، أن المبادرة هدفها الأساسي هو تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن حزب مستقبل وطن يدرك أن عليه دور اجتماعي يجب أن يقوم به تجاه الشعب المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة ستستمر حتى نهاية الامتحانات من خلال توفير معلمين على درجة عالية من الكفاءة لمساعدة الطلاب على تجاوز هذه المرحلة المهمة والتي تحدد مستقبلهم وحياتهم المهنية.