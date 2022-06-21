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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:33 صباحاً - محمد السيد - /705872/تداول-أجزاء-من-امتحان-الاقتصاد-للثانوية-العامة

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الإجتماعي التليجرام، امتحان الاقتصاد ، بعد دقائق من انطلاق الامتحان

وبدأ منذ الساعة التاسعةصباحا، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية، الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ضمن المواد غير الأساسية التي لا تضاف إلى المجموع.

وتمكنت جروبات الغش من تصوير أجزاء من الامتحان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل الطلاب الحل الجماعي علر جروبات الغش.

وتعقد امتحانات المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، بنظام البابل شيت وأسئلة الاختيار من متعدد داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وذلك على مدار يومي الاثنين 20 يونيو والثلاثاء 21 يونيو 2022.

بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

المواد غير الأساسية (لا تضاف للمجموع)

الاثنين 20 يونيو

التربية الدينية

التربية الوطنية

الثلاثاء 21 يونيو

الاقتصاد والإحصاء

الأحد 26 يوليو

اللغة العربية

الثلاثاء 28 يونيو

اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 3 يوليو

الكيمياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

الجغرافيا للشعبة الأدبية

الثلاثاء 5 يوليو

الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 7 يوليو

اللغة الأجنبية الأولى

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو

الفيزياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

التاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 17 يوليو

الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم)

التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات)

علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

الثلاثاء 19 يوليو

الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 21 يوليو

الأحياء البيئية للشعبة العلمية (علوم)

الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات)

الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

انطلقت امس امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، أمام (2089) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/ طالبة الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة التربية الدينية وفي الفترة الثانية أدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.