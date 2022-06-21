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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:33 صباحاً - محمد السيد - /705871/بسمة-وهبة-لـ-محمد-رمضان-بعد-واقعة-فتاة-المنصورة-قدم-أدوار-إيجابيبة-لأنك-مؤثر

دوت الخليج يرصد تعليق بسمة وهبة على علاقة محمد رمضان بوفاة فتاة المنصورة

بسمة وهبة تنصح محمد رمضان

وقالت بسمة وهبة خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور : "بدون زعل وأنا لا أوجه اتهاما لمحمد رمضان، ولا أطلب منه البعد عن أدوار الشر والبلطجة والدم، لكن بما إنه مؤثر في هذا الجيل أطلب منه تقديم الأدوار الإيجابية لأن الشباب يقلده، والأدوار التي تترك فيهم أثرا طيبا".

وأضافت : "أنا عارفة إنت رغم كل هذه الهالة حولك، والتي لا تعجب الكثير من الناس، إنت طيب القلب وجدع، عايزاك تخدم هذا الجيل وتعمل مبادرة، لأنك من أكثر الفنانين تأثيرا في جيل الشباب".

قال المؤلف محمد سيد بشير، إنه يستعد للتعاون مع الفنان محمد رمضان في فيلم سينمائى جديد، من المقرر الإعلان عن تفاصيله بمجرد عودة الأخير من حفلاته الغنائية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على اسم المخرج حتى الآن، ومن المقرر الإعلان عن كل التفاصيل في أقرب وقت.

آخر أعمال محمد رمضان السينمائية

وقدم محمد رمضان آخر أفلامه "الديزل" عام 2018 والذى شارك في بطولته ياسمين صبرى، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد على رزق وإخراج كريم السبكى، فيما عرض له عام 2018 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017 وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، التأليف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.