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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:33 صباحاً - محمد السيد - /705869/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-وغزل-المحلة-قبل-مواجهة-الغد

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، غداً الأربعاء الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الأهلى وغزل المحلة فى 94 مباراة حقق الأهلي الفوز فى 52 لقاء بينما فاز المحلة في 12 مباراة مناسبة وكان التعادل حاضرًا فى 30 لقاء.

ونجح المارد الاحمر في الخروج بشباك نظيفة في 50 مباراة وفي المقابل حافظ الفلاحين على شباكه عذراء في 24 لقاء.

عدد أهداف الأهلي في شباك غزل المحلة 123 هدف بينما سجل لاعبو المحلة 52

فيما يسعي النادي الأهلي لمصالحة جماهيره بعد العرض الباهت أمام الزمالك والخروج بالتعادل.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: حمد فتحي وعمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف.