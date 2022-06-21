«منها عمل إسكان اجتماعي لمن تم هدم منازلهم»و«إنشاء مدينة سوهاج الجنوبية بمساحة 3000 فدان»27 اقتراح برغبة علي طاولة شكاوي النواب.. اليوم

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:33 صباحاً - محمد السيد - /705783/منها-عمل-إسكان-اجتماعي-لمن-تم-هدم-منازلهموإنشاء-مدينة-سوهاج-الجنوبية-بمساحة-3000-فدان27-اقتراح-برغبة-علي-طاولة-شكاوي-النواب-اليوم

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا اليوم، لمناقشة الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

دوت الخليج «منها عمل إسكان اجتماعي لمن تم هدم منازلهم»و«إنشاء مدينة سوهاج الجنوبية بمساحة3000فدان»27 اقتراح برغبة علي طاولة شكاوي النواب.. اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن إنشاء مشروع إسكان اجتماعي أو بيوت ريفية في منطقة الباويطى بالواحات – محافظة الجيزة. الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي: الأول: بشأن تحديد واعتماد الطرق والمحاور كمحاور رئيسية بمدن محافظة أسيوط تنفيذاً لما جاء بالاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة. الثاني: بشأن تطوير وحل مشاكل المناطق العشوائية داخل محافظة أسيوط. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن إنشاء مدرسة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحطة مياه مرشحة بناحية برشوم بمركز طوخ – محافظة القليوبية. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء مدينة سوهاج الجنوبية على مساحة (3000) فدان من الظهير الصحراوي. الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء خير الله، بشأن إقامة مساكن للشباب بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط على الأرض المخصصة لسوق الماشية مع نقل السوق إلى قرى الظهير الصحراوي. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سحر معتوق، بشأن عمل إسكان اجتماعي لمن تم هدم منازلهم نتيجة تطوير محور المحمودية الذي يمر بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إقامة محطة الصرف الصحي بقرية الضهرة بمركز فارسكور – محافظة دمياط. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن البدء في أعمال الصرف الصحي بقرى مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم عبدالعليم، بشأن تحديد الحيز العمراني وكردون المباني والمخطط الاستراتيجي والتفصيلي لقرى وعزب ونجوع وتوابع مركزي طامية وسنورس – محافظة الفيوم. الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن ضم منطقة الزيات بقرية ميت الموز ومنطقة الجحوش بقرية مليج مركز شبين الكوم إلى الحيز العمراني – محافظة المنوفية. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن تعويض الأهالي المنزوع ملكيتهمللنفع العام بخصوص إنشاء محاور مرورية جديدة بشقق سكنية أو أراضي بالمدن الجديدة. الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن إنشاء إحلال وتجديد خط مياه الطريق الدائري الموازي لشريط القطار بداية من الطريق العام بمركز ومدينة المنزلة – محافظة الدقهلية. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء مجمع مدارس بقرية سلام التابعة لمركز أسيوط بمحافظة أسيوط. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رانيا الجزايرلى، بشأن تبسيط المناهج الدراسية المقررة على ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات المختلفة في شتى المراحل الدراسية. الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بحي الكوثر – محافظة سوهاج. الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء مجمع الشعراوي للتربية الفكرية بمركز جهينة – محافظة سوهاج. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن بناء مدرسة ثانوية داخل سور مدرسة التعليم الأساسي بقرية شوغى – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ. الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مدرسة بمدينة ناصر الجديدة لمرضى التوحد بمحافظة أسيوط. الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء خيرالله، بشأن إنشاء مبنى ملحق بمدرسة الفليو للتعليم الأساسي- إدارة أبو تيج التعليمية- محافظة أسيوط. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الواسطى- مركز الفتح- محافظة أسيوط. الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إنشاء جناح إضافي بمدرسة التعليم الأساسي بقرية الدوير – مركز صدفا – محافظة أسيوط. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عثمان المنتصر، بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية البرجاية- محافظة المنيا. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن نقل الإدارة التعليمية في ديرب نجم – محافظة الشرقية من مقرها الحالي إلى مجمع المصالح الحكومية. الاقتراح برغبة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن سرعة طرح مدرسة عزبة التل للتعليم الأساسي التابعة لطوخ – مركز أبو كبير – محافظة الشرقية. الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي سليم، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية (113) التابعة لمركز أبو صوير – محافظة الإسماعيلية. الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الشهيد أحمد العربي بقرية الباز – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

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