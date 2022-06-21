تعليم النواب تناقش ملف أزمة مدارس التمريض المستمرة ونقص أعدادهم وخبراتهم..اليوم

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:33 صباحاً - محمد السيد - /705821/تعليم-النواب-تناقش-ملف-أزمة-مدارس-التمريض-المستمرة-ونقص-أعدادهم-وخبراتهماليوم

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة النائب سامى هاشم، اجتماعها اليوم، لمناقشة طلبان الاحاطة المقدمان من النائبة سارة النحاس :-

الاول: بشأن أزمة مدارس التمريض المستمرة ونقص أعدادهم وخبراتهم مع غياب التنسيق والتعاون مع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الثاني: بشأن غياب شفافية وسائل جمع وأوجه صرف التبرعات النقدية والعينية بالجمعيات التابعة للمستشفيات الجامعية.

دوت الخليج

تعليم النواب تناقش قضية تسريب امتحانات الإعدادية بمحافظة الجيزة..اليوم

كما تستمر اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن التضرر الشديد من عدم إحلال وتجديد مدرستي أحمد شوقي، وطه حسين (للتعليم الابتدائي) التابعتين لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء مبنى بالمدرسة الابتدائية بقرية طواحين اكراش – مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية، وأيضاً بشأن عدم استلام هيئة الأبنية التعليمية لمدرسة شنبارة منقلا التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن تسريب امتحانات الإعدادية بمحافظة الجيزة مما يعطى انطباعاً بعدم المساواة، وما هي الإجراءات التي اتخذت لعدم تكرار ذلك.

وأيضا تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سكينة سلامة، بشأن معاناة الكنترولات الخاصة بالشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية من نقص عدد القائمين بالعمل داخلها لضعف الحافز المادي.

وتستكمل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش، بشأن التباطؤ الشديد في اتخاذ القرارات الخاصة بهدم وإضافة توسعة لمدرسة الشهيد صبحي جاد الله بقرية السكرية (المرحلة الابتدائية)، رغم صدور قرار بإخلاء المبنى.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا كليب، بشأن خطة مجمع اللغة العربية لمواجهة التحديات التي تواجه اللغة، وقصوره في أداء الدور المنوط به.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا كليب، بشأن ازدياد ظاهرة الدروس الخصوصية بسبب نظام الامتحانات القائم على الكتاب المفتوح والآخر المعتمد على الاختيار من متعدد باستخدام "البابل شيت".

وايضا تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين صلاح، بشأن تأخر إنشاء تخصص للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بالتعليم الفني بمدرسة شريف القماش الصناعية المتقدمة بالمنصورة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن رفض عميد كلية الآداب بجامعة حلوان وضع المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية بالجامعة بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022.