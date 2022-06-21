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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:33 صباحاً - محمد السيد - /705864/موعد-مباراة-الزمالك-والبنك-الأهلي-في-الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نادي البنك الأهلي، في إطار الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف ستاد القاهرة هذا اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء غد الأربعاء، ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز في هذا اللقاء حتى تستمر صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يأمل فريق البنك الأهلي في مواصلة تحقيق نتائجه الطيبة تحت قيادة خالد جلال المدير الفني للفريق .

ويختتم الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة، وبعدها سيدخل الفريق في معسكر مغلق، حيث كان قد بدأ تدريباته مساء أمس الاثنين عقب خوضه لقاء القمة يوم الأحد، والتي كانت قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2.

ويحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة، توعادل في 5 مواجهات، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، وإنبي).

ترتيب فريق البنك في الدوري

أما عن فريق البنك الأهلي، فالفريق يحتل المركز السابع برصيد 30 نقطة، جمعهما من الفوزفي 7 مباريات، وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 لقاءات، ويقدم عروض مميزة تحت قيادة مديرهم الفني خالد جلال.

التجديد لبن شرقي

على الجانب الآخر، فتح مسئولو نادي الزمالك باب المفاوضات من جديد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، وذلك لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، حيث يرغب الفارس الأبيض في الحفاظ على واحد من ضمن القوام الأساسي في الفريق الأبيض.

وكان قد رفض بن شرقي عروض التجديد الذي قدمها له الزمالك خلال الفترة الماضية، لكن مسئولو النادي يتوسم خيراً تلك المرة بعد جلسة شيكابالا، وحزم إمام، مع اللاعب وإقناعه بالتجيد لنادي الزمالك.