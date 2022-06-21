تنسيق القبول بالصف الاول الثانوي العام بالإسكندرية .. المحافظ يعتمدها بحد أدنى 225 درجة

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رياض - احمد صلاح - اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول بالصف الاول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة، والتي تكون خاصة بالعام الدراسي المقبل 2022-2023.

تنسيق القبول بالصف الاول الثانوي العام بحد أدنى 225 درجة:

حيث اعتمد محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول بالصف الاول الثانوي العام، ويكو بحد أدنى 225 درجة للمرحلة الأولى والتي تكون لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

كما اعتمد تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي المقبل، ويكون حسب كل مدرسة وطبقا لأعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة، بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وأيضا تعليم مزدوج.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم، بأن موعد التقديم يبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، ويستمر لمدة شهر بمختلف المدارس الثانوية والفنية.