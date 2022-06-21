انت الان تتابع خبر قطع المياه في بعض المحافظات .. اعرف منطقتك وخزن كفايتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك عن قطع المياه بدء من صباح أمس الاثنين إلى مساء الأربعاء المقبل أي لمدة ثلاثة أيام.

تفاصيل قطع المياه في بعض المحافظات:

وذلك بسبب خروج مروق رقم 2 لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المروق ما يؤدي إلى ضعف المياه في الأدوار العليا بالمناطق المتأثرة، وطالبت من المواطنين بضرورة توفير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

كما أعلن جهاز 6 أكتوبر، في بيان، عن قطع المياه عن المنطقة السياحية الأولى والثانية بالمنطقة الشمالية لمدة 14 ساعة بدءا من الساعة الثامنة مساء أمس الاثنين وحتى الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء.

وكشفت أيضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، عن عودة ضخ المياه لمدينة أبو تشت بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بأبو تشت، من خلال بيان رسمي.