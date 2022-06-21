معلومات الوزراء: 86% من المواطنين في 28 دولة يستخدمون الدراجات للحفاظ على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:12 صباحاً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول استخدام المواطنين للدراجات كوسيلة للحفاظ على البيئة .

وقال المركز إنه أصبح تغيّر المناخ من أكثر تحديات العصر إلحاحا وتعقيدا، فلم يعد أحد يشكك في وجود هذه المشكلة، ولكن طريقة معالجتها ودور المواطنين في الحل هو موضع النقاش، فالبعض يرى أن الحل في خفض الاستهلاك وتقليل الأنشطة كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل: خفض حرارة أجهزة التدفئة، والإقبال على شراء الأغذية المحلية، واستقلال الطائرات بمعدلات أقل، وزيادة الترجل وركوب الدراجات، فكل هذه السلوكيات قادرة على تقليل الانبعاثات الكربونية.

واضاف انه في حين يرى البعض الآخر أن الابتكار التكنولوجي هو السبيل الوحيد لحل المشكلة. ونظرا لأن الناس غالبا ما يجدون صعوبة في تغيير سلوكياتهم استجابة لتغيّرات المناخ .

واوضح ان شركة "إبسوس" قامت بإجراء استطلاع للرأي شمل 28 دولة حول العالم في الفترة من 25 مارس إلى 8 أبريل 2022، وتم جمع البيانات عبر الإنترنت، وبلغ حجم العينة 20507 أشخاص.

وقد أوضحت النتائج أن 86% من المشاركين يرون أن ركوب الدراجات يساعد في تقليل انبعاثات الكربون، كما يرى 80% أن ركوب الدراجات يساعد في التغلب على مشكلة الازدحام المروري، ولكن رغم ذلك فإن نصف المشاركين 52% يرون أن ركوب الدراجات في بلادهم يشكل خطورة.