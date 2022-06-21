بدء امتحان الاقتصاد والإحصاء لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان نهاية العام 2021/2022، فى مادة الاقتصاد والإحصاء، على فترتين، حيث يبدأون بأداء امتحان مادة الاقتصاد عند الساعة التاسعة صباحا، ولمدة 90 دقيقة، وبعد فترة راحة مدتها 30 دقيقة، يؤدون امتحان الإحصاء لمدة 90 دقيقة أخرى.





كما يؤدى طلاب الثانوية العامة من المكفوفين، الامتحان فى مادة التربية الوطنية، عند التاسعة صباحا ولمدة ساعتين ونصف.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، أمس الاثنين، بأداء المواد التى لا تضاف للمجموع، حيث أدوا امتحانى التربية الدينية والتربية الوطنية، ومن الغد تتوقف الامتحانات حتى يوم 25 يونيو الجارى، قبل انطلاق الامتحانات فى المواد الأساسية اعتبارا من الأحد الموافق 26 يونيو والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

امتحانات الثانوية العامة

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، ولا يتسلم الطلاب مجلدات للمفاهيم فى امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، وتكتفى الوزارة بتزويد كراسة الأسئلة ببعض المفاهيم التى قد يحتاجها الطلاب للإجابة، وفقا لتقديرات واضعى الامتحانات.

أما فى امتحانات المواد الأساسية، تقدم الوزارة للطلاب، مجلدات للمفاهيم، تتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور، خرائط، وغير ذلك مما يغنى الطلاب عن الحفظ، ويفرغهم لفهم مخرجات التعلم.

وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتقدم لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، يؤدون امتحاناتهم داخل 2089 لجنة سير بكل القطاعات على مستوى الجمهورية.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من عمليات تأمين اللجان، وتعقيمها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.