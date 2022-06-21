عبدالعاطى يطلع السفير الدنماركى على إجراءات تحسين وتطوير منظومة الرى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع السفير سفيند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، حيث تم مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الموارد المائية.





وأشار عبدالعاطى، خلال اللقاء، إلى العلاقات الطيبة التى تربط البلدين فى جميع المجالات خصوصًا فى مجال الموارد المائية، وتطلعه للقاء ليا فيرميلين الوزيرة الدنماركية المعنية بقطاع المياه فى أقرب فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون فى مجال الموارد المائية.

واستعرض موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ المقبل COP27، والمشاركة الدنماركية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين، ومشاركة الشركات الدنماركية فى المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وأطلع الدكتور عبد العاطى، السفير على الإجراءات التى تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الرى والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للرى الحديث، والتوسع فى تطبيقات الرى الذكى، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ودراسة استخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال إدارة الموارد المائية والرى، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات، مشيرًا لتطلع مصر لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الدنمارك فى هذه المجالات.

وأشار الدكتور عبدالعاطى للإمكانيات المتميزة المتاحة بالوزارة والمعاهد البحثية فى مجال أنظمة رصد الأمطار والتنبؤ بالسيول، وأهمية هذا الرصد والتنبؤ فى تقليل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة المرونة فى التعامل مع هذه التغيرات.

وأكد أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرًا لدور شباب الباحثين فى إيجاد حلول مبتكرة وأفكار جديدة للتعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه خلال الفترة القادمة.

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون بين البلدين فى مجال التدريب ورفع القدرات، حيث أشار الدكتور عبد العاطى لأهمية تعزيز التعاون بين الجانب الدنماركى والمركز الاقليمى للتدريب التابع للوزارة والذى يُعد أحد المراكز المتميزة التى تعمل على رفع القدرات فى مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث يقوم بتقديم دورات تدريبية للعديد من المتدربين من مصر والدول العربية والإفريقية، كما يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.