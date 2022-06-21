خطر شديد.. الأرصاد: ارتفاعات غير مسبوقة فى درجة حرارة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن الأقمار الصناعية والمحطات العائمة فى البحر المتوسط سجلت ارتفاعات غير مسبوقة فى درجة حرارة سطح البحر، بسبب الفترة الطويلة التى تعرضت لها دول غرب أوروبا خلال موجة حر قوية وغير مسبوقة لعقود عديدة فى فرنسا وإسبانيا وألمانيا.

كما أصدرت إيطاليا أن درجة حرارة سطح البحر فى المياه الإقليمية التابعة لها وصلت إلى 26 درجة أى بارتفاع بلغ 6 درجات فى شهر يونيو فوق المتوسط؛ وهذا يعرضهم لخطر شديد حيث إن الماء الأكثر دفئًا يتبخر أسرع ويشحن الهواء بكمية رطوبة عالية تغذى ظواهر الطقس القاسية.

حالة الجو اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

ولفت الخبراء إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

الإسكندرية 29 22

وادى النطرون 33 21

طنطا 33 22

شبين الكوم 33 23

دمنهور 31 21

بلطيم 28 22

مطروح 26 20

السلوم 29 19

سيوة 34 20

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 33 21

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 21

العريش 28 20

رفح 28 20

رأس سدر 34 22

نخل 33 18

نويبع 35 24

طابا 34 24

كاترين 32 20

الطور 35 25

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 26

الفيوم 34 23

بنى سويف 34 23

المنيا 34 25

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 28

الوادى الجديد 38 26

شلاتين 36 25

أبو رماد 35 25

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 26