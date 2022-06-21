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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:34 صباحاً - محمد السيد - /705868/قبل-مواجهة-غزل-المحلة-اختبار-طبي-لثنائي-الأهلي-لتحديد-موقفهما-من-المباراة

يخضع ثنائ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد عبد المنعم، وعلي لطفي، لفحص طبي اليوم الثلاثاء لتحديد موقفهما من المشاركة في لقاء الغد، أمام فريق البنك الأهلي، والذي ينطلق في تمام التاسعة والنصف مساء الغد، وذلك في إطار الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ويعاني علي لطفي من إصابة في يده، منعته من التواجد في آخر ثلاث جولات للفريق، وكذلك محمد عبد المنعم الذي يعاني من إصابة في العضلات، وسيتم تحديد موقفهما من المشاركة في مباراة الغد أمام فريق البنك الأهلي.

يدخل النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، معسكراً مغلقاً ، بقيادة سامى قمصان، المدير الفني المؤقت، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها غداً الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، باستاد والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر قنوات أون تايم سبورت.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وكانت قد انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.