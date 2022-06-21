«اقتصادية النواب» تناقش ملف القيود الجديدة على استيراد السيارات..اليوم

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:34 صباحاً - محمد السيد - /705776/اقتصادية-النواب-تناقش-ملف-القيود-الجديدة-على-استيراد-السياراتاليوم

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حته، بشأن القرار رقم (9) لسنة 2022 الخاص بالقيود الجديدة على استيراد السيارات.

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«اقتصادية النواب» تناقش ملف إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فروق الأسعار.. اليوم

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب النائبة آمال رزق الله، بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فروق الأسعار بالمخالفة للقانون وللعقد في محاولة لاستغلال الموقف.

وتناقش اللجنة طلب النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن إصدار وزارة التجارة والصناعة قرار اً بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية.

كما تناقش اللجنة طلب النائبة رشا كليب، بشأن أزمة حاجزي سيارات تويوتا إيجيبت.

وايضا تناقش اللجنة طلب النائب بلال النحال، بشأن طلب الموافقة على تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية.

وتناقش اللجنة طلب النائب أحمد العرجاوي، بشأن تدني أحوال شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام وعدم القدرة على إعادة تشغليها كسابق عهدها.

كما تناقش اللجنة طلب النائب مجدي الوليلي، بشأن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومة رقم (5) لسنة 2015.

وايضا تناقش اللجنة طلب النائب مجاهد نصار، بشأن تأخر الإفراج الجمركي عن خامات ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة المصرية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب النائبة الدكتورة غادة علي، بشأن تأخر الانتهاء من تنفيذ مصنع تدوير مخلفات التمور بالواحات البحرية.

كما تناقش اللجنة النائبة أميرة أبو شقة، بشأن وجود بعض المنتجات في الأسواق المصرية مثل لمبات تابعة لشركة فينوس مدون عليها تاريخ إنتاج مستقبلي لم يأت بعد.