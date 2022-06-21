طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء. ولفت الخبراء إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. ومن المتوقع وجود نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. العظمى الصغرى القاهرة 33 22 الإسكندرية 29 22 وادى النطرون 33 21 طنطا 33 22 شبين الكوم 33 23 دمنهور 31 21 بلطيم 28 22 مطروح 26 20 السلوم 29 19 سيوة 34 20 بورسعيد 29 23 دمياط 28 22 الزقازيق 33 21 المنصورة 33 23 الإسماعيلية 34 21 السويس 33 21 العريش 28 20 رفح 28 20 رأس سدر 34 22 نخل 33 18 نويبع 35 24 طابا 34 24 كاترين 32 20 الطور 35 25 شرم الشيخ 37 27 الغردقة 37 26 مرسى علم 37 26 الفيوم 34 23 بنى سويف 34 23 المنيا 34 25 أسيوط 35 24 سوهاج 37 25 قنا 40 26 الأقصر 41 26 أسوان 41 27 إدفو 41 27 أبوسمبل 40 28 الوادى الجديد 38 26 شلاتين 36 25 أبو رماد 35 25 حلايب 32 26 رأس حدربة 32 26

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