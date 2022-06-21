محافظ أسوان يكشف عن توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن التوكتوك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، إن رئيس الوزراء وجه بإلغاء التوكتوك داخل أسوان، كونها محافظة سياحية من الدرجة الأولى.

ولفت المحافظ إلى أن أسوان كان لها السبق فى تحويل سيارات الربع نقل إلى ميكروباص، بإجمالى 1200 سيارة، مشيرا إلى أن إلغاء التوك توك تحدٍ كبير سنواجهه بقوة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة تستهدف إقامة بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى، وإحدى الشركات الكبرى، لاستبدال 10 آلاف توكتوك بسيارات جديدة.

وتابع: "الشركة ستقوم بأخذ التوكتوك القديم كـ مقدم للسيارة الجديدة"، مشيرا إلى أن البنك الزراعى سيتيح تسهيلات عديدة للمتقدمين، وفى حالة رفض البعض لفكرة إحلال التوكتوك بسيارة جديدة سيتم منعه من التواجد داخل الطرق الرئيسية.