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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /705861/تعرف-على-موعد-مباراة-مانشسترسيتي-أمام-وست-هام-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق مانشسترسيتي مباراته فى الدوري الإنجليزي أمام نظيره وست هام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، يوم 7/8 الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد منافسة استمرت مع ليفربول حتى الجولة الأخيرة.

وسيتواجد الثنائي بجانب تشيلسي وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

نتيجة مباراة مان سيتي ضد كريستال بالاس

ومن ناحيه اخري حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس فى الموسم الماضي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباارة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.