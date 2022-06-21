بيراميدز ضيفاً علي إيسترن كومباني غداً فى الدوري المصري

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /705860/بيراميدز-ضيفا-علي-إيسترن-كومباني-غدا-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق بيراميدز ضيفاً علي نظيره إيسترن كومباني، والتي من المقرر إقامتها غداً الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز ضد إيسترن كومباني عبر قنوات أون تايم سبورت.

نتيجة مباراة بيراميدز ضد الأهلي فى الدوري

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

أرقام إيهاب جلال مع بيراميدز

قاد بيراميدز فى 13 مباراة

حقق الفريق الانتصاراتفى مباريات9

عدد التعادلات: 2

عدد الهزائم: 2

عدد الأهداف: 23

نسبة الفوز: 69%

أرقام إيهاب جلال مع بيراميدز في الكونفدرالية

عدد المواجهات: 10

عدد الانتصارات: 7

عدد التعادلات: 2

عدد الهزائم: 1

عدد الأهداف: 10.