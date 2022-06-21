الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /705858/الأهلي-يدخل-معسكرا-مغلقا-اليوم-استعدادا-لمواجهة-غزل-المحلة

يدخل النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، معسكراً مغلقاً ، بقيادة سامى قمصان، المدير الفني المؤقت، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها غداً الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، باستاد والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر قنوات أون تايم سبورت.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: حمد فتحي وعمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف.