انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة رومانيا ضد فرنسا ضمن منافسات بطولة أوروبا تحت 19 سنة.

ويرصدد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات بطولة أوروبا تحت 19 سنة

يخوض منتخب سلوفاكيا ضد نظيره إيطاليا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يخوض رومانيا ضد فرنسا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الأرجنتيني

يخوض منتخب ألدوسيفي ضد بلاتينسي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

يخوض منتخب سينترال كوردوبا سانتياجو ضد سان لورينزو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.