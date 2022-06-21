الإفتاء تكشف عن 5 كنوز لـ الصلاة على النبى

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعطى المصلى عدة كنوز لا تقدر بثمن.

وعلى رأس هذه الكنوز استجابة الدعاء وتفريج الهموم، وإزالة الكروب وزيادة الرزق.