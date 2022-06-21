عاجل.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة مؤثرة على طقس اليوم (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء أجواءً حارة علي شمال البلاد شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا.
ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح علي معظم الأنحاء لتعمل على تلطيف الأجواء قليلا، وخصوصا أثناء الليل.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، طقس، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.
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