جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار فى دجات الحرارة حيث تتراوح ما بين الـ 33 درجة إلى 36 درجة خلال هذه الفترة.
وأشارت الأرصاد إلى وجود ظاهرة جوية مسيطرة على تلك الفترة تتمثل فى وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق وفى بعض الأحيان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درجات الحرارة خلال 6 أيام.. الأرصاد تعلن التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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