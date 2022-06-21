درجات الحرارة خلال 6 أيام.. الأرصاد تعلن التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار فى دجات الحرارة حيث تتراوح ما بين الـ 33 درجة إلى 36 درجة خلال هذه الفترة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود ظاهرة جوية مسيطرة على تلك الفترة تتمثل فى وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق وفى بعض الأحيان.