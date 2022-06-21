اهتموا بيها يا أمهات..وصفات لتحسين الذاكرة والتركيز لطلاب الثانوية العامة

انت الان تتابع خبراهتموا بيها يا أمهات..وصفات لتحسين الذاكرة والتركيز لطلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة إلى وصفات تساعد على صحة العقل وتحسين الذاكرة والتركيز وسرعة الحفظ للطلاب؛ وذلك تزامنًا مع انطلق امتحانات الثانوية العامة لعام 2022.

وصفات سحرية لتحسين الذاكرة والحفظ

هناك العديد من الوصفات الطبيعية سواء أطعمة أو أعشاب تساعد طلاب الثانوية العامة على سرعة الحفظ وتحسين الذاكرة والتركيز أثناء فترة الامتحانات ومنها حسبما ذكر الدكتور أحمد الدمرداش؛ طبيب التغذية العلاجية الأتي:

الأسماك الدهنية

تناول الأسماك الدهنية خلال فترة الامتحانات يساعد الطالب على تقوية الذاكرة وخاصة أسماك السلمون والتونة والرنجة والسردين.

القهوة

لها فوائد كثيرة؛ أبرزها أنها تساعد في تعزيز صحة العقل؛ وذلك لوجود الكافيين ومضادات الأكسدة واللذان يساعدان على زيادة اليقظة والحفاظ على التركيز والإدراك إلى وقت أكثر

الشوكولاتة

الشوكولاتة تعزز الذاكرة وتساعد في إبطاء التدهور العقلي المرتبط بالعمر لأنها تحتوي على عدد قليل من المركبات المعززة للدماغ، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، وتلك المركبات تتجمع في مناطق الدماغ التي تتعامل مع التعلم والذاكرة،

البرتقال

البرتقال له فوائد كثيرة سواء للكبار أو الصغار؛ حيث أن تناول برتقالة بشكل يومي؛ يمنح الجسم فيتامين سي والذي يساعد على سرعة التركيز وتقوية الذاكرة والانتباه وسرعة القرار.