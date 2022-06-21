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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /705855/ابني-بيتعاطي-مخدرات-وبيضربني-عشان-ياخد-مني-فلوس-الفنانة-مديحة-الحسيني-تنهار-بالبكاء-بسبب-نجلها

حلت الفنانة مديحة الحسيني ضيفة على برنامج “ بنت البلد” الذي تقديمه الفنانة نشوى مصطفى عبر قناة صدى البلد في حلقة يوم الإثنين المنقضي، والتي كشفت خلاله تصريحات جريئة عن نجلها لأول مرة، روتها وهي منهارة من البكاء، يرصدها دوت الخليج خلال التقرير الأتي:

تصريحات مديحة الحسيني عن نجلها

- ابني الكبير يبلغ من العمر 33 سنة، وزوجي متوفى منذ 25 سنة كان حينها عمري 28 سنة، وترك لي ثلاثة أبناء كانت أصغرهم بعمر 10 شهور

- ابني الكبير بيتعاطى مخدرات من 10 سنين وحاولت معاه لكن مفيش فايدة

- بعت عفش بيتي ودهبي عشان مصاريف علاجه لحد ما فلست

- بعد 7 شهور مبقتش قادرة على تحمل تكاليف العلاج وخرج من المصحة

- أما كنت بمنعه من السجاير كان بيضربني وكنت بسامحه

- بعد العيد ضربني وفرج عليّ الشارع وكان بضربني بالرجل عشان ياخد 30 جنيه

- استغل غيابي وباع عفش بيت حماة بنتي ولبسي وحتى حوض المطبخ باعه من عشان المخدرات وهرب

- مش عارفة هو فين دلوقتي ومتأكدة انه هيعمل مصيبة

-عمري ما قصرت معاه ونفسي يخف

- محتاجة ابني يرجع لحضني وحد يتبرع بمصاريف علاجه

-حزينة أن الوسط الفني مدنيش حقي لكن راضية وأقول الحمد لله.

من هي مديحة الحسني

مديحة الحسيني، ممثلة مصرية، شاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل شارع عبدالعزيز عام 2011، ومسلسل نكدب لو قلنا مابنحبش عام 2013،ومسلسل نعتذر عن هذا الحلم عام 2005، ومسلسل نكدب لو قلنا مابنحبش عام 2013.ومن الافلام التي شارت بها فيلم بعد الموقعة عام.

وسبق وأن قالت نشوى مصطفى متحدثا عن تاريخها الفني خلال برنامجها وسط البلد: “ بدأ حلمي في دخول مجال التمثيل وأنا عندي 11 سنة، بعد ما شوفت فيلم باب حديد وأعجبت بـ شخصية قناوي على الرغم اني مكنتش أعرف مين هو ومعرفش معنى الإخراج أو التمثيل ولكن إحساسه جذبني ولحد دلوقتي مشوفتش الصدق إلا في عين يوسف شاهين مع احترامي لعباقرة التمثيل دلوقتي”.

وتابعت: : “ سني 56 سنة ومتصلتش قبل كدة بأي مخرج أطلب منه المشاركة في عمل فني، معدا مسلسل الاختيار”، مؤكدة أن طلب العمل ليس عار على الفنان.