انت الان تتابع خبر طريقة تقديم التظلم على وقف بطاقة التموين .. خطوات سهلة وبسيطة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مكاتب التموين في المحافظات، عن طريقة تقديم التظلم على وقف بطاقة التموين، والتي جاءت بسبب مرتبات حكومية عالية، أو امتلاك ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر، أو غيرها من الأسباب، فيما يتم تقديم طلبات التظلم أسبوعيا، وتكون كيفية تقديم التظلمات على النحو التالي:

طريقة تقديم التظلم على وقف بطاقة التموين:

يتم تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر من هنا.

ومن ثم اختيار خدمة تظلمات من القائمة.

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة.

وبعد ذلك يتم كتابة رقم البطاقة التموينية.

تحديد أسباب التظلم لدى صاحب البطاقة التموينية، ويتم كتابة رقم التليفون الخاص بالشخص أو البريد الإلكتروني للتواصل.

يمكن للشخص التوجه إلى المكتب التمويني التابع له صاحب البطاقة التموينية.

ملء استمارة أداء الخدمة التموينية لكتابة التظلم.

إرفاق صور من بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين، وتسليمها لمكتب التموين.

ثم كتابة رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية، أو أحد المستفيدين المقيدين بها.