جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الإعلام يساهم بطريقة غير مباشرة فى إعطاء إضاءة مختلفة على ملامح كثيرة قد يكون هناك قصور فى رؤيتها.
وأوضحت أنها تعتبر مشروع قانون الأحوال الشخصية هو قانون الأسرة المصرية، مؤكدة أنهم يستهدفون قانونا يحمى كيان الأسرة المصرية، لافتة إلى أن المشرع ليس لديه ميل لطرف على حساب طرف أخر.
وأشارت إلى أن القانون المصرى هو الحصانة العامة لكل المصريين دون تمييز، منتقدة كثرة التعديلات على القانون داعية إلى عمل قانون جديد يتناسب مع تطور المجتمع والتكنولوجيا وتمكين المرأة وحجم عقلية الأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية لـ الطاهرى: القانون هو الحصانة العامة لكل المصريين دون تمييز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.