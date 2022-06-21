برلمانية لـ الطاهرى: القانون هو الحصانة العامة لكل المصريين دون تمييز

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الإعلام يساهم بطريقة غير مباشرة فى إعطاء إضاءة مختلفة على ملامح كثيرة قد يكون هناك قصور فى رؤيتها.

وأوضحت أنها تعتبر مشروع قانون الأحوال الشخصية هو قانون الأسرة المصرية، مؤكدة أنهم يستهدفون قانونا يحمى كيان الأسرة المصرية، لافتة إلى أن المشرع ليس لديه ميل لطرف على حساب طرف أخر.

وأشارت إلى أن القانون المصرى هو الحصانة العامة لكل المصريين دون تمييز، منتقدة كثرة التعديلات على القانون داعية إلى عمل قانون جديد يتناسب مع تطور المجتمع والتكنولوجيا وتمكين المرأة وحجم عقلية الأطفال.