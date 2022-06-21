" ضيفاً عزيزاً على وطنه الثانى مصر"..دوت الخليج يرصد بالصور استقبال السيسى لولى عهد السعودية

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705854/ضيفا-عزيزا-على-وطنه-الثانى-مصرتحيا-مصر-يرصد-بالصور-استقبال-السيسى-لولى-عهد-السعودية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثانى مصر في زيارة تستغرق يومين

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